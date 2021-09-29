YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

В своем Telegram-канале она подчеркнула, что, по данным измерительной платформы Tubular Labs, канал RT DE занимал четвертое место по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходя Deutsche Welle и «других немецких гиганто». В июне он набрал 21 миллион просмотров.

Информацию об удалении каналов RT DE и DFP без права восстановления подтвердила и руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.

В июле стало известно, что медиарегулятор Люксембурга отказался выдать RT лицензию на вещание на немецком языке якобы из-за несоответствия техническим критериям.