YouTube восстановил доступ к каналам Гостелерадиофонда на YouTube восстановили

Каналы Гостелерадиофонда на видеохостинге YouTube, имеющие в общей сложности около 3,5 млн подписчиков, снова доступны.

Роскомнадзор 14 марта потребовал от компании Google, владеющей YouTube, восстановить доступ к аккаунтам Гостелерадиофонда. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев называл блокировку этих каналов параноидальной.

Ранее YouTube объявил о немедленной блокировке аккаунтов российских средств массовой информации, которые финансируются государством. Видеохостинг также приостановил все способы монетизации на своей платформе в России и начал удалять контент на тему спецоперации на Украине в случае его несоответствия внутренним требованиям платформы.