YouTube заблокировал канал блогера Дмитрия Пучкова («Гоблина»)

YouTube заблокировал канал российского блогера, писателя и публициста Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом «Гоблин». Об этом говорится в сообщении видеохостинга.

Пресс-служба компании Google, владеющей видеохостингом YouTube, сообщила, что канал был удален за нарушение политики в отношении разжигания ненависти. В компании отметили, что контент был удален после получения очередного предупреждения (страйка) за нарушение правил платформы. Отмечается, что это был третий страйк за 90 дней.

Дмитрий Медведев обещал «отомстить» за удаление YouTube-канала Гоблина. «Держитесь, тезка! Мы за Вас отомстим!» — написал он в комментариях под постом в сообществе блогера во «ВКонтакте».