Сервис YouTube заблокировал каналы Гостелерадиофонда.

Заблокированы каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд». При попытке просмотра в YouTube указывается, что «канал недоступен для просмотра в вашей стране».

Гостелерадиофонд официально подтвердил в социальной сети «ВКонтакте», что аккаунты были заблокированы в ночь с 11 на 12 марта, и заявил, что работает «над вариантами, которые в сложившихся условиях вновь сделают доступными наши материалы».

Ранее стало известно, что каналы медиагруппы «Россия сегодня», в частности РИА Новости, Sputnik, а также «Москва-24», РБК заблокированы на платформе YouTube.