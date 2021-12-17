YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания

YouTube заблокировал канал RT DE в стартовый день телевещания, сообщается в телеграм-канале RT.

Ранее СМИ со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян заявило, что Russia Today запускает новый круглосуточный канал на немецком языке — RT DE. Его студии находятся в Москве и Берлине, он будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эти ограничения в своем Telegram-канале.

Пока давала интервью RT DE, YouTube заблокировал их новый канал. И все это в день запуска телевещания. А мы ничего другого и не ожидали. Как говорится, каждый поздравляет с премьерой, как умеет: кто цветами и добрыми пожеланиями, а кто — толченым стеклом, подсыпанным в туфли.

В пресс-службе холдинга позднее заявили, что RT DE заблокировали за обход ранее наложенных ограничений.

«"Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung также был удален за нарушение условий использования YouTube», — говорится в сообщении.