YouTube запустил аудиорекламу

В YouTube появился формат аудиорекламы, говорится в блоге Google (владеет YouTube). Услуга пока находится в стадии бета-тестирования, однако платформа считает, что звуковые кампании будут так же эффективны, как и визуальные.

Аудиореклама охватит пользователей, которые не смотрят видео, а слушают их в фоновом режиме. В первую очередь тех, кто приходит на платформу за музыкой и подкастами. Звуковые ролики будут сопровождаться неподвижной картинкой или простой анимацией.

Согласно исследованию платформы, при альфа-тестировании 75% аудиокампаний смогли «значительно повысить узнаваемость бренда». Так, американская компания Shutterfly использовала новый формат, чтобы повлиять на решение заинтересованных пользователей сделать заказ. Отклик на рекламу вырос на 14%, популярность среди целевой аудитории — на 2%.

Аудиореклама доступна в бета-версии на аукционе в Google Ads и Display & Video 360 на основе CPM с теми же опциями таргетинга и инструментами измерения, что и видеокампании. Также YouTube добавит соответствующие тематические подборки, которые объединят музыкальные каналы по жанрам, настроению и интересам — к примеру, музыка для фитнеса.