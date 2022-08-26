YouTube запустил раздел подкастов

YouTube представил отдельный раздел для размещения подкастов. Сейчас он доступен для пользователей из США. На главной странице раздела отражены шоу и каналы, имеющие миллионы подписчиков, а также популярные подкасты.

По данным издания, дизайн нового раздела выглядит проще, чем у платформ-конкурентов, однако, согласно майскому опросу Cumulus, подкасты на YouTube пользуются большей популярностью у американцев, чем площадки Apple Podcasts и Spotify. Авторы исследования связывают это «со спонтанной эволюцией индустрии видеоподкастов и простотой создания контента».

По мнению экспертов, подкасты не являются основным направлением развития YouTube. В 2021 году видеоплатформа принесла Google $28,8 млрд, а весь рынок подкастов превысил лишь $1 млрд (по данным исследования Interactive Advertising Bureau). YouTube может и не развивать бизнес подкастов, но компания готова инвестировать в это направление.

Видеосервис также тестирует новые графические элементы для постов в сообществе, включая текстовые фильтры и стикеры.