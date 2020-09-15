YouTube запустила свой аналог TikTok под названием Shorts

Видеохостинг YouTube готовит к выпуску приложение коротких видео, которое будет конкурировать с TikTok, пишет издание The Verge. Новый сервис носит название Shorts.

Приложение позволит пользователям загружать короткие ролики и пользоваться лицензионной музыкой из каталога YouTube Music, встраивая ее в видео. По аналогичной схеме работает и TikTok.

Согласно отчету App Annie за январь, рост количества пользователей TikTok составил 125% за последние два года. В 2019 году приложение загрузили порядка 842 млн раз из магазинов приложений Goоgle и Apple, что на 15% больше, чем в аналогичный период предыдущего года.

YouTube не первый раз пытается конкурировать с сервисом коротких видео. Он уже перенес на свою платформу аналог Instagram Stories. Специалисты считают, что создание альтернативы TikTok для хостинга неудивительно, учитывая огромное количество пользователей и широкую базу лицензионной музыки.