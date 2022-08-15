YouTube запустит агрегатор стриминговых сервисов

YouTube этой осенью планирует запустить платформу-агрегатор стриминговых сервисов по аналогии с Amazon и Apple, пишет газета The Wall Street Journal.

Сервис объединит на своей платформе различные стриминговые сервисы и внедрит функцию выбора подписок внутри приложения. Разработкой под рабочим названием «магазин каналов» занимались около полутора лет, и теперь она близка к реализации — YouTube уже проводит переговоры о сотрудничестве с крупными правообладателями.

Доходы от подписки YouTube будет делить с сервисами-партнерами. При этом условия могут сильно отличаться в зависимости от участника. Сервис начнет работу в США, а уже затем в других странах.

Эксперты издания полагают, что YouTube может стать сильным конкурентом существующим стриминговым сервисам. Компания задействует все свои силы в маркетинге и дистрибуции, чтобы увеличить число подписок, отметило издание.