YouTube запустит монетизацию Shorts с 1 февраля

YouTube запустит монетизацию контента в разделе коротких видео Shorts с 1 февраля. Для участия в ней у блогера должно быть не менее 1 тыс. подписчиков и 10 млн просмотров коротких роликов за 90 дней.

Монетизация разделена на модули:

— монетизация страницы просмотра — доход от рекламы, показываемой в «длинных» роликах;

— монетизация коротких видео — доход от рекламы, которую видят пользователи между короткими роликами;

— дополнение к коммерческим продуктам — заработок за счёт членства в специальных каналах и Supers.

При этом неоригинальные «шортсы» не подлежат монетизации. Речь идет о неотредактированных клипах из фильмов или телешоу, повторно загруженных видео других авторов без добавления авторского контента. Ролики с накрученными просмотрами также не будут учитываться в программе.

Ежемесячный доход от рекламы, показанной между Shorts, будет суммироваться и распределяться между авторами в зависимости от просмотров и лицензирования музыки.