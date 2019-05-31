Высшая школа журналистики ТГУ получила три золота на международном конкурсе дизайна MSU SND

Всего наградами международного конкурса MSU SND отмечены 63 студенческие работы в 15 номинациях, студенты факультета журналистики ТГУ — единственные победители из России. Награду в номинациях «Лучший мультимедиа-проект» и «Лучший веб-сайт студенческого медиа» получил проект ВШЖ «Селькупы. Сохранить как…». Первое место в конкурсе портфолио занял студент ФЖ Максим Ваганов.

MSU SND — один из самых престижных конкурсов медиадизайна. Ежегодно его проводит Всемирное общество новостного дизайна на базе Университета штата Мичиган.

Проект «Селькупы. Сохранить как…» посвящен одному из самых маленьких народов мира — селькупам из сел Томской области. В нем рассказывается об интересах, культуре селькупов и сложном положении национальных меньшинств в современной России.

Василий Вершинин, руководитель проекта, преподаватель ВШЖ:

Наша команда показала лучшие результаты в цифровом дизайне: мультимедиа и веб-дизайн. У нас на факультете особое внимание уделяется практической работе, и поэтому в проектной деятельности студенты очень сильны. Занимаясь своими проектами, они ориентируются на лучшие мировые образцы журналистики и дизайна.

Третьекурсник факультета журналистики Максим Ваганов занял первое место в конкурсе портфолио в номинации «Студент-дизайнер». На конкурс он отправил работы по инфографике, примеры верстки разворотов журнала, учебные проекты по дизайну и издательскому делу.

«Дизайн и мультимедиа» — одна из специализаций ФЖ ТГУ. Студенты также могут обучаться по профилям «Документальное кино», «Фотожурналистика», «Телерадиожурналистика», «Журналистика и компьютерные науки», «Журналистика печатных и интернет-изданий». Приемная кампания – 2019 стартует 20 июня.