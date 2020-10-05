ЮНЕСКО и ВКонтакте создали чат-бот для подростков о взрослении, здоровье и отношениях

Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО) совместно с ВКонтакте запускает просветительский проект — чат-бота, которому можно будет задать вопросы о физиологии и психологии взросления, любви, отношениях и сексуальном здоровье.

Чат-бот Эли — https://vk.com/elibot — часть экосистемы молодежных ресурсов, призванных помогать молодым людям принимать правильные для их благополучия решения. В качестве интерфейса используется чат социальной сети ВКонтакте.

Тигран Епоян, руководитель отдела по ИКТ и образованию в области здоровья ИИТО ЮНЕСКО:

Миллионы молодых людей ежедневно ищут в Интернете ответы на самые волнующие их вопросы, которые часто неудобно или не у кому задать. Мы постарались создать чат-бот, он быстро и анонимно дает корректные ответы, рассказывает о проблеме с разных сторон, подсказывает, куда можно обратиться за помощью. Это незаменимый помощник для тех, кто взрослеет, открывает новые чувства и отношения и часто нуждается в правдивой информации без назиданий и стереотипов. Чат-бот Эли — еще один шаг в реализации глобальной стратегии ЮНЕСКО по расширению возможностей девушек и юношей для повышения своей грамотности в вопросах здоровья, строительства и поддержания здоровых, уважительных и приносящих радость отношений.

Ответы на вопросы по шести основным темам — психология, физиология, секс, отношения, семья, здоровье — составила редакционная группа в сотрудничестве со специалистами: врачами и психологами. При создании базы знаний используются материалы исследований ЮНЕСКО и других агентств ООН по вопросам сексуального здоровья и психологического благополучия, научно-популярные и просветительские ресурсы, публикации экспертов.

Важно отметить, что в ответах Эли используются только материалы, размещенные в открытом доступе. Достоинство бота в том, что он ссылается только на проверенные источники.

Эли создается и обучается на основании четырех основных принципов: экспертность, анонимность, технологичность и связанность. Авторская группа и специалисты по машинному обучению рассматривают проблемы с учетом возможных смысловых связей. Например, в контексте разговора о том, как познакомить родителей со своей парой, бот предложит поговорить о браке. Ведь знакомство с родителями — один из возможных признаков того, что пользователь воспринимает отношения серьезно. При разговоре про инфекции, передающиеся половым путем, будет предложена информация о симптомах и методах диагностики, а также варианты поведения в ситуации, если партнер не хочет предохраняться.

Язык Эли уникален, в нем экспертность сочетается с уважением к пользователю. Ноу-хау проекта — введение персонажа, который позволяет заменить взгляд «сверху» на взгляд «со стороны». Ведь Эли не человек, а робот, в задачу которого входит изучение и обобщение опыта homo sapiens. Сам он лишен чувств и пола. Поэтому его реплики максимально гендерно нейтральны, они свободны от гендерной стигматизации.

Прямо сейчас вы можете побеседовать с Эли и составить собственное представление о проекте. Для тех, кто никогда не пользовался такими сервисами, мы подготовили инструкцию.

Более подробную информацию о проекте можно найти на сайте.