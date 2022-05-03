ЮНЕСКО отклонила заявку РФ на участие в конференции по вопросам свободы СМИ

Россия не будет принимать участия в конференции ЮНЕСКО по вопросам свободы СМИ, ее заявку отклонили, информирует пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Напомним, что Всемирный день свободы печати, который в 1993 году учредила Генеральная ассамблея ООН, ежегодно отмечается 3 мая. По этому поводу ЮНЕСКО по традиции проводит тематические мероприятия и конференции, на которых выступают спикеры со всего мира.

В МИД предположили, что отклонение заявки может быть связано с «политикой отмены России», которую якобы лоббируют некоторые страны Запада.