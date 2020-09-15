ЮНЕСКО: журналисты стали чаще страдать при освещении массовых акций

В новом докладе ЮНЕСКО сообщается, что в первой половине 2020 года во всем мире резко увеличилось число протестов, в ходе которых полиция и силы безопасности нарушили свободу СМИ. По подсчетам экспертов международной организации, с января по июнь этого года была зафиксирована 21 акция, во врем которых журналисты подверглись нападениям, были ранены, задержаны и даже убиты.

В докладе «Безопасность журналистов, освещающих протесты: защита свободы печати во времена социальной нестабильности» указывается, что тенденция нападать или арестовывать представителей прессы во время народных протестов характерна для последних пяти лет. В 2015 году 15 журналистов столкнулись с препятствиями со стороны полиции и сил безопасности. В 2019-м таких репортеров было уже 32, что говорит « о серьезной и растущей угрозе свободе средств массовой информации и свободе доступа к информации во всех регионах мира».

За пять лет при освещении протестов погибли 10 журналистов. В США, работая на акциях, связанных с движением, несколько репортеров получили необратимые травмы, в том числе лишились зрения из-за попадания в глаза резиновых пуль или перцовых шариков. В докладе также описываются примеры слежки, преследования, запугивания, избиений, применения огнестрельного оружия со смертельным или несмертельным исходом, задержаний, похищений и преднамеренного уничтожения оборудования журналистов, освещающих протесты.

«Журналисты играют важнейшую роль в информировании общественности о протестных движениях. Вот уже много лет ЮНЕСКО говорит о необходимости обеспечить журналистам возможность работать в безопасных условиях и без страха преследований, а также обучить сотрудников служб безопасности и судов международным нормам свободы выражения мнений. Несмотря на это, приведенные в настоящем докладе данные свидетельствуют о недостаточности проводимой работы, и мы призываем международное сообщество и все соответствующие органы обеспечить защиту этих фундаментальных прав», - подчеркнул генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

В докладе также содержатся рекомендации для всех заинтересованных сторон – от СМИ и национальных органов власти до международных организаций – по обеспечению более эффективной защиты журналистов. К ним относятся: усиление подготовки сотрудников полиции и правоохранительных органов по вопросам свободы выражения мнений и надлежащего поведения при взаимодействии со СМИ; обеспечение соответствующей подготовки и оборудования для журналистов, в том числе фрилансеров, отправляемых для освещения демонстраций; назначение национальных омбудсменов для привлечения полиции к ответственности за применение силы против журналистов во время демонстраций; и укрепление национальных механизмов обеспечения безопасности журналистов.

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