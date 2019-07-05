Юных жителей Гатчины обучат азам журналистики

Телеведущий и журналист Роман Герасимов приглашает молодых жителей Гатчины пройти обучение основам журналистики под руководством опытных профессионалов.
Чтобы принять участие в проекте, необходимо пройти регистрацию на сайте проекта, выбрать наставника и написать эссе о том, почему под руководством именно этого эксперта вы хотите учиться, сообщает Гатчинская Служба Новостей.
Проект «Наставник 47» помогает молодым жителям региона перенять опыт и знания успешных профессионалов в своих областях. Проект реализуется комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области.
Источник: Общая газета Ленинградской области Иллюстрация: shutterstock.com