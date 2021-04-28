Юрист Никита Живулин требует от журналистов доказательств своего «доноса» на Ирину Славину

Полиция Нижнего Новгорода запросила у редакции Koza.Press объяснения касательно публикации, посвященной гибели главного редактора издания Ирины Славиной.

«Каким образом подтверждена достоверность информации в части доведения до самоубийства Ирины Славиной Живулиным Н.Д. и совершения им доноса и лжесвидетельствования?» — спрашивает замначальника отдела полиции № 5 Андрей Кошелев и тут же предупреждает об административной ответственности в случае непредоставления ответа — по статье 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований следователя» (штраф до 100 000 рублей).

Никита Живулин, юрист, член рабочей группы ОНФ «Общество и власть», обратился в правоохранительные органы с заявлением в отношении журналистов «Козы». Считает, что те оклеветали его, сообщив, что он причастен к возбуждению уголовного дела, в рамках которого у Славиной был обыск, закончившийся самосожжением журналистки.

— В ответ на запрос полиции мы отправим письмо, в котором сообщим, что в соответствии с Федеральным законом о СМИ журналист не имеет права раскрывать свои источники информации, — сказала «Новой газете» главный редактор Koza.Press Ирина Еникеева.