Юристы рассказали об ограничениях для читателей СМИ-иноагентов и нежелательных организаций

Статус нежелательных организаций юридически появился в российском законодательстве еще в 2015 году. С тех пор нежелательными признали десятки организаций. ТАСС вместе с юридическим департаментом агентства отвечает на главные вопросы: законно ли читать и смотреть материалы, делать репосты, делиться ссылками и жертвовать деньги на работу СМИ-иноагентов и нежелательных организаций и чем они отличаются друг от друга.

В чем разница между иноагентом и нежелательной организацией?

Это разные правовые статусы, и их получение подразумевает разные последствия, хотя реестры лиц, признанных иноагентами и нежелательными организациями, ведет одно ведомство — Министерство юстиции.

Деятельность иностранных агентов с 1 декабря 2022 года регулируется федеральным законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно новому закону статус иностранного агента можно получить при совпадении двух критериев.

Во-первых, получение поддержки и (или) нахождение под иностранным влиянием, например, предоставление поддержки иностранным источником или оказание иностранным источником воздействия. Под источником подразумеваются, например, иностранные государства и их органы публичной власти, международные и иностранные организации, в том числе банки, иностранные граждане.

Во-вторых, должна осуществляться политическая деятельность или целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации.

Такой статус может получить российское или иностранное юридическое лицо, общественное объединение, действующее без образования юридического лица, российское или иностранное физическое лицо, а также лицо без гражданства.

В свою очередь, деятельность нежелательных организаций регулируется федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Согласно ему нежелательной может быть признана иностранная или международная неправительственная организация, представляющая угрозу основам конституционного строя Российской Федерации.

Как влияет на работу организации статус нежелательной или иноагента?

Полный перечень ограничений для иноагентов представлен в статье 11 указанного федерального закона. Среди них, например, запрет вести просветительскую и образовательную деятельность в отношении несовершеннолетних, педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Физические лица — иноагенты не могут быть назначены на должности в органах публичной власти, быть членами избирательной комиссии, комиссии референдума. Кроме того, все иноагенты должны раз в полгода размещать в интернете или предоставлять СМИ отчет о своей деятельности.

В свою очередь, ограничения для нежелательных организаций приводят к тому, что фактически они не могут вести деятельность на территории России: например, им запрещено создавать юридические лица и проводить банковские операции.

Людям, которые причастны к деятельности таких организаций, может грозить как административная, так и уголовная ответственность.

Что будет за подписку в соцсетях и чтение материалов СМИ-иноагента и нежелательной организации?

Ничего, ответственность за чтение и подписку на любое СМИ законом не предусмотрена.

Можно ли тегать иноагентов и нежелательные организации в соцсетях?

Для граждан (то есть обычных пользователей) никаких требований отмечать иноагентский статус издания нет, а вот другие СМИ при упоминании иноагента, в том числе и в теге, обязаны это отмечать. При отсутствии упоминания возможно наложение административной ответственности. Также нельзя распространять материалы иноагентов среди несовершеннолетних, так как их информационная продукция предназначена для лиц старше 18 лет.

Тегать материалы нежелательной организации нельзя вообще.

Предусмотрена ли ответственность за лайки и комментарии к публикациям иноагентов и нежелательных организаций?

Лайкать и комментировать иноагентов можно, за это закон ответственность не предусматривает.

Что касается нежелательных организаций, важно понимать, что законом им запрещено распространять информационные материалы, а всем остальным, в том числе гражданам, запрещено участвовать в их деятельности. Поэтому, если нежелательная организация продолжает распространять такие материалы, лайки и комментарии могут быть расценены как участие в деятельности.

Законно ли теперь делать репосты материалов иноагентов и нежелательных организаций?

Репосты материалов иностранных агентов не запрещены.

Распространять материалы нежелательных организаций запрещено. Уже есть случаи привлечения к ответственности за репосты.

Такое нарушение может повлечь административную (для граждан — штраф до 15 тыс. рублей по статье 20.33 КоАП РФ) или уголовную ответственность (до четырех лет лишения свободы с потерей права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет по статье 284.1 УК РФ).

А публиковать ссылки в интернете можно?

Публиковать ссылки на материалы нежелательных организаций в соцсетях и Telegram-каналах нельзя.

Ссылки на материалы иноагентов могут быть распространены в интернете при указании, что такие материалы предназначены для совершеннолетних пользователей.

Нужно ли указывать статус СМИ-иноагента или нежелательной организации при упоминании в постах в интернете?

Нет, к пользователям — читателям, зрителям — такого требования нет. Если иноагентов, включая физлиц, упоминают или цитируют СМИ, в том числе при распространении ссылок в Telegram-каналах, они должны указывать на их статус.

Для нежелательных организаций такие правила не установлены, при их упоминании указание статуса не требуется.

Что будет пользователям, которые поддерживают донатами иноагентов и нежелательные организации?

За пожертвования и перевод денег иноагентам не предусмотрена ответственность.

Финансирование нежелательной организации — а донаты считаются финансированием — это участие в ее деятельности. Это незаконно и грозит лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Работа в СМИ-иноагенте или СМИ — нежелательной организации либо размещение рекламы на их ресурсах считается участием в деятельности этих изданий?

Участие в деятельности применимо именно к нежелательным организациям.

Но и в случае с иностранными агентами это может стать основанием для включения в реестр физических лиц, аффилированных с иноагентами. Он закрытый и тоже ведется Минюстом, сведения из него предоставляются по обращениям избирательных комиссий.

Также эту информацию Минюст может предоставить физическому лицу по его обращению о наличии сведений о нем в реестре.

Работа в нежелательной организации, размещение рекламы на ее ресурсах может быть расценено как участие в ее деятельности, что запрещено. В целом понятие «участие в деятельности» достаточно широкое и может трактоваться исходя из особенностей каждого случая. Поэтому нужно следить за правоприменительной практикой.