Юристы запустили проект помощи «иноагентам»

Правозащитники из «ОВД-Инфо»* и «Центра защиты прав СМИ»** запустили проект «Инотека» для юридической поддержки журналистов и редакций СМИ, которые оказались в реестре «иностранных агентов».

«Иноагентам» будут оказывать разноплановую юридическую помощь: и с защитой в российских судах, и с подготовкой жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Также проект «Инотека» будет освещать практику применения законов об «иностранных агентах», рассказывать об их влиянии на гражданское общество и конкретных людей, инициировать обсуждение с экспертами и предлагать конкретные шаги для отмены дискриминационного законодательства.

*Внесен в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

*Внесен в реестр НКО-иноагентов