Юрий Дудь* ликвидировал ИП в России

Журналист Юрий Дудь* ликвидировал российское ИП, следует из данных ЕГРЮЛ. На это ИП ранее был зарегистрирован товарный знак «Вдудь» — такое название носит YouTube-канал Юрия Дудя*. С 11 ноября 2022 года этим товарным знаком владеет компания «Бутово продакшн», зарегистрированная в Барселоне.

Уточняется, что деятельность ИП была прекращена 31 декабря 2022 года в связи с принятием соответствующего решения самим предпринимателем.

Напомним, Юрия Дудя* внесли в список иностранных агентов 15 апреля 2022 года.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом