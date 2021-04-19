Юрий Сапрыкин запустил проект «Слова России» о важных событиях и людях последних двадцати лет

Журналист Юрий Сапрыкин запустил проект «Слова России» — это серия больших материалов о знаковых для современной России понятиях, событиях и людях. Проект будет выходить в «Коммерсантъ Weekend».

Уже вышло два материала проекта — о режиссере Алексее Балабанове и сериале «Бригада». Перед каждым из них дается небольшой контекст о том, что происходило в России и в мире в период, связанный с темой выпуска. Так, например, 11 мая 2000 года, в день премьеры «Брата-2», в Каннах открылся кинофестиваль. А 23 сентября 2002 года, когда в эфир вышла первая серия «Бригады», в Кармадонском ущелье (там на съемках своего фильма погиб главный актер «Брата» Сергей Бодров-младший) продолжались спасательные работы.

В следующих выпусках проекта не будут появляться те биографии и сюжеты, которые еще не закончились. Так, например, авторы не будут давать портрет человека, «продолжающего оставаться у власти или, напротив, в тюрьме».