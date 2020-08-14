За 4 дня в Белоруссии были задержаны 64 журналиста

Белорусская ассоциация журналистов посчитала количество задержанных коллег на акциях протеста, которые проходят сейчас в разных городах страны.

9 августа – 24 задержания

10 августа – 20 задержаний

11 августа – 12 задержаний

12 августа – 8 задержаний

Итого — 64 журналиста оказались как минимум в отделениях милиции. Иностранцев — в том числе россиян и украинцев депортировали из Белоруссии с запретом возвращаться в страну 5-10 лет. 11 августа в Минске был задержан также польский журналист Кацпер Сенницки, сотрудничающий с изданием Magazyn Przedsiębiorcy.

Некоторые белорусские журналисты остаются в милиции, кто-то был освобожден, других обвиняют в участии в незаконных акциях, несколько человек были отправлены судом отбывать административное наказание в СИЗО.

Кроме того, еще несколько журналистов были ранены, выполняя свою работу. Так корреспондент нидерландского медиа получила ранение в бедро неизвестным снарядом во время акций протеста в Минске. Резиновая пуля попала в колено журналистке «Нашей Нивы» Наталье Лубневской, она была госпитализирована в Минскую больницу скорой помощи.

Европейская федерация журналистов сегодня призвала международное сообщество отреагировать на происходящее в Белоруссии. «Десятки журналистов были запуганы и избиты силовиками Белоруссии. Многие задержаны. Местонахождение некоторых до сих пор неизвестно. Европейская федерация журналистов (EFJ) вновь призывает к вмешательству международное сообщество.

В частности, мы призываем Европейский Союз, Совет Европы и ОБСЕ принять срочные меры для прекращения насилия в отношении журналистов и граждан, которые проводят мирные демонстрации», - говорится в заявлении ЕФЖ.

Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что на пятницу, 14 августа, намечена встреча представителей Министерства информации с сотрудниками СМИ в формате открытого диалога на тему последних событий.