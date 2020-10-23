За 4 года крупнейшие газеты в США потеряли 30% доходов с продажи тиражей

Крупнейшие газеты Соединенных Штатов потеряли более 30% своего тиража с момента последних президентских выборов, показал анализ продаж американских газет Press Gazette.

Ориентированная на бизнес Wall Street Journal показала лучшие результаты, чем ее крупнейшие печатные конкуренты. Ее тираж сейчас составляет почти 1 млн экземпляров (-16%).

Ни одна другая американская газета не имеет тиража в будние дни более 500 000 экземпляров. USA Today (486 579) и The New York Times (410 562) занимают второе и третье места соответственно по своим будничным тиражам.

Больше всего за эти четыре года потеряли в тиражах USA Today (-45%) и Chicago Tribune (-44%).

Wall Street Journal выигрывает у всех остальных изданий еще по одному показателю — по объему тиражей воскресных выпусков. Этот тираж даже немного выше еженедельных выпусков.

А у NYT почти в два раза выше в пользу воскресного тиража соотношение выпусков «будни/выходные».

Следует отметить, что в то время как продажи печатных изданий снизились, количество цифровых подписчиков выросло для WSJ и Times, которые имеют больше 2 и 6 миллионов цифровых подписчиков соответственно.