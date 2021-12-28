За две недели журнал «Звезда» собрал необходимую для работы в 2022 году сумму

Старейший петербургский «толстый» журнал «Звезда» собрал минимальную сумму для продолжения своей деятельности. На платформе Planeta.ru на сохранение издания пожертвовали более 400 тысяч рублей.

Акция стартовала 15 декабря. Сбор продлится еще три месяца.

Собранные деньги пойдут на покрытие дефицита бюджета: типографию, бумагу, зарплату (отмечается, что она значительно ниже средней по Петербургу), гонорары авторам.

Журнал «Звезда» находится на грани закрытия не первый год. По мнению редактора Якова Гордина, бедственное положение началось после того, как в 2014 году Минкульт сократил финансирование на подписку для районных библиотек. Именно это было одним из главных источников получения средств для «Звезды». В Министерстве культуры считают, что что сфера книгопечатания (к которой относят толстые журналы) находится вне их ведения.

«Звезда» выходит с января 1924 года. Выпуск номеров не прекращался в том числе в годы блокады. В журнале публиковались Максим Горький, Михаил Зощенко, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Борис Пастернак, Алексей Толстой, Даниил Гранин и многие другие, кого принято называть классиками советской литературы. Публикации произведений Зощенко и Ахматовой стали причиной появления «Постановления о журналах "Звезда" и "Ленинград"» в 1946 году. Его итогом стали увольнения и уголовное преследование партработников, курировавших культурную сферу в Ленинграде.

С 1992 года соредакторами «Звезды» являются Яков Гордин и Андрей Арьев. Журнал выходит ежемесячно, тиражом порядка полутора тысяч экземпляров.