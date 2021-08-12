За год в Беларуси задержали около 500 журналистов

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила, сколько раз сотрудники медиа подверглись репрессиям с августа 2020 года. Именно тогда начались выборы президента Беларуси, которые оппозиция и некоторые страны признали сфальсифицированными.

По подсчетам БАЖ, журналистов задерживали 497 раз, из-за давления на СМИ закрылось десять изданий. Более 100 общественно-политических сайтов и сайтов медиа заблокировали, в том числе площадку самой Белорусской ассоциации журналистов.

Ассоциация зафиксировала 68 фактов насилия к журналистам, 119 случаев административных арестов. Силовики провели 135 обысков и осмотров у редакций и отдельных журналистов.

«До сих пор в неволе остаются 29 представителей медиа, в том числе осужденные за стрим с протестной акции журналисты „Белсат“ Катерина Андреева и Дарья Чульцова, а также сотрудники TUT.by и „Пресс-клуба“. Их дела еще не передали в суд. Фигурантами уголовных дел являются более 50 представителей медиа», — рассказала БАЖ.