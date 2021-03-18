За минувший год от COVID-19 умерло более 860 журналистов в 68 странах

Лидирует по количеству смертей Латинская Америка; Украина и Россия — на 15-м и 16-м месте.

Такие данные опубликовала организация Press Emblem Campaign (PEC), основываясь на публикациях в СМИ.

«Всегда трудно узнать происхождение инфекции, но многие заразились на работе» — отмечает генсек PEC Блэз Лемпен.

Сейчас PEC призывает правительства включить журналистов в списки приоритетного доступа к вакцинам — как это произошло в Зимбабве в марте, где более 2000 журналистов теперь имеют право на первоочередную вакцинацию.