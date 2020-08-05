За Сафроновым следили как минимум с осени 2019 года

Согласно обвинению журналиста Ивана Сафронова, российская разведка знала о передаче им секретных сведений за рубеж и о существовании сотрудника чешской спецслужбы, с которым он якобы работал, как минимум с осени 2019 года. Об этом заявил "Интерфаксу" его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

«В постановлении о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого упоминаются два сообщения от неких органов внешней разведки - от сентября 2019 года и марта 2020» , - сказал Павлов.

Как указано в обвинении Сафронова, пояснил Павлов, согласно этим сообщениям, сотрудник чешской разведки, с которым журналист якобы сотрудничал, «имеет специальную подготовку и причастен к деятельности данной иностранной спецслужбы, а собранные и переданные Сафроновым И.И. сведения попали в распоряжение иностранных спецслужб».

«Если спецслужбы так давно знали о некоей противоправной деятельности Сафронова и следили за ним, то почему его задержали только сейчас... Чего они ждали? Обвинение и те материалы, с которыми ознакомили защиту, оставляют эти вопросы без ответов», - отметил Павлов.

Он подчеркнул, что в обвинении не конкретизируется ни информация, переданная, по версии следствия, Сафроновым за рубеж, ни личность агента, с которым он якобы сотрудничал.