За восемь лет число выдаваемых РКН лицензий сократилось более чем в два раза

«МБХ медиа» провело исследование, согласно которому число регистрируемых Роскомнадзором СМИ в России неуклонно сокращается. В 2020 году оно упало в 2,4 раза по сравнению с рекордным 2012 годом. В нынешнем году тенденция очевидно продолжится — если в 2020 году было зарегистрировано 3150 СМИ, то за шесть месяцев 2021 года — только 1158 СМИ (три из них уже закрылись). При этом доля государственных СМИ растет с каждым годом. Сейчас примерно каждое шестое СМИ из ныне действующих учреждено властями.

В реестре Роскомнадзора 149288 СМИ, из них действуют только 61576 — около 40%. С 1990 года по 2012 год количество новых регистраций СМИ в целом росло — от 572 в 1990-м до 7582 в 2012-м. Случались и «провалы» — например, в 2004 году было зарегистрировано всего 4818 новых СМИ. Связано это было, скорее всего, с упразднением Минпечати (его последним главой был Михаил Лесин) в ходе реорганизации правительства после выборов Владимира Путина на второй срок. Тогда функции по регистрации СМИ долго передавались в Минсвязи. Но на общую тенденцию такие провалы не влияли — больше всего новых СМИ получали лицензии в 2003-2013 годах, потом начался резкий спад.

Регистрационный «бум» середины 2000-х медиааналитик Василий Гатов объясняет «МБХ медиа» тем, что в это время газеты и журналы регистрировали свои сайты как отдельные медиа. Кроме того, крупные федеральные газеты, такие как «Комсомольская правда», «Аргументы и Факты», «Теленеделя» как раз в середине 2000-х выкупали и перерегистрировали региональные издания, раньше работавшие по их франшизе.

Как ни странно, другой причиной, приведшей тогда к росту регистраций, по словам Гатова, стало усиливающееся политическое давление: «Именно в это время устанавливается более-менее тотальный контроль над традиционными печатными и вещательными региональными СМИ, что вызывает волну уходов старых редакций. Старые редакции пытались восстановить контакт с аудиториями, создавая альтернативные СМИ. Это были десятки, если не сотни случаев».

В 2018-2020 годах уровень регистрации новых СМИ находился на уровне конца 1990-х — около 3-4 тысяч в год. В 2020 году было зарегистрировано только 3150 СМИ. Это меньше, чем в 1997 году (тогда лицензии получили 3593 медиа). За шесть месяцев 2021 года зарегистрировано 1158 СМИ, если предположить, что к концу года их число удвоится, это будет еще меньше, чем в 2020 году.

Еще в самом начале пандемии коронавируса замглавы Минкомсвязи Алексей Волин прогнозировал, что коронакризис убьет около 10-15% российских СМИ. Этот прогноз оправдался. За время пандемии (правда, не только из-за нее) без лицензии остались более 7 тысяч СМИ, показывают расчеты «МБХ медиа». Это около 12% от всех действующих на сегодня медиа с лицензией.

Василий Гатов считает, что причиной сокращения регистраций СМИ последних лет стало то, что «медиарынок фактически перестал существовать». Это произошло из-за финансового кризиса 2008-2009 года и двойной девальвации после присоединения Крыма и других событий 2014 года. И если в 2000-е годы медиарынок рос, то с 2009 года он начал сжиматься, из-за чего выйти на окупаемость СМИ стало практически невозможно. К 2015 году российский медиарынок в долларовом выражении сжался в два раза, а затраты на старт нового медиа-бизнеса возросли.

Доля государственных среди всех зарегистрированных СМИ растет с каждым годом — и финансовые кризисы этому не помеха. Например, из 3700 изданий, получивших регистрацию в 2019 году, почти каждое третье зарегистрировали государственные учреждения. В 2020 и 2021 году — больше четверти. Для сравнения — в 2001-2011 годах новые СМИ, учрежденные административными структурами, составляли по 6-9% от всех медиа, получивших лицензию в течение года.

Рекордсменами по «огосударствлению» СМИ являются национальные республики. На первом месте Чечня — из 38 зарегистрированных СМИ 28 (или 73,68%) учреждены административными структурами. На втором — Кабардино-Балкария (67,86%), на третьем — Адыгея (63,64%). В ТОП-10 регионов, в которых доля государственных СМИ выше всего, попала только одна область — Омская, в ней СМИ, учрежденных госструктурами, почти половина от общего количества (49,52%).

В абсолютных цифрах по количеству СМИ, учрежденных госорганизациями, лидируют Москва и Подмосковье (по региону распространения) — 367 СМИ из ныне действующих, это 19% от общего числа московских СМИ, на втором месте — Санкт-Петербург и Ленобласть с 302 госСМИ (13% от всех местных СМИ), на третьем — Башкирия со 155 СМИ (47%), на четвертом — Татарстан со 146 СМИ (39%), замыкает пятерку Тюменская область со 134 СМИ (27% от всех имеющих лицензию тюменских СМИ).