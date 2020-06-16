За время эпидемии в России было возбуждено почти 200 дел о фейках

Практически каждые два дня в России возбуждаются уголовные дела о фейках. Соответствующие статьи (207.1 и 207.2) были введены в Уголовный кодекс 1 апреля 2020 года. С тех пор стало известно уже о 42 делах.

Об этом сообщается в опубликованном сегодня, 15 июня, докладе международной правозащитной группы Агора «Эпидемия фейков: борьба с коронавирусом как угроза свободе слова».

«Уголовная статья о фейках стала удобным инструментом расправы над публичными критиками властей — 17 из 42 случаев уголовного преследования связаны с высказываниями активистов, журналистов, блогеров и политиков», - отмечается в докладе.

Кроме того, юристы Агоры за три эпидемических месяца зафиксировали 157 случаев новых дел по отдельным частям ст.13.15 КоАП (также предусматривает наказание за распространение недостоверной информации). При этом до коронавируса, за предыдущий год действия тех же пунктов статьи по ним было заведено лишь 13 дел.

«46 дел завершились вынесением обвинительных постановлений со штрафами на общую сумму более 1 миллиона рублей… По 12 делам суды прекратили производство в связи с отсутствием события или состава правонарушения», - отмечают юристы.

Представители Агоры мониторили правоприменительную практику по статьям законов о фейках 450 дней (с момента вступления в силу поправок в КоАП в марте 2019-го, которые ввели ответственность за распространение заведомо недостоверных сведений) и выявили более 200 случаев преследования граждан и организаций за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов. Среди них было лишь 2 факта преследования официальных лиц за распространение информации, опровергнутой впоследствии.