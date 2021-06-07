Забайкальских журналистов вызвали на допросы в полицию

Журналистов забайкальской «Черной газеты», сайта Zab.ru и телеканала Zab.tv вызвали на допросы в полицию. Им задали вопросы об их отношении к губернатору края Александру Осипову. Его пресс-служба ранее требовала опровергнуть два материала.

Сотрудников сайта Zab.ru вызвали на допрос в центр по противодействию экстремизму МВД (Центр «Э»), сообщило издание. Восемь повесток получили главный редактор телеканала Zab.tv и один из корреспондентов.

«Пришла повестка от Центра „Э“, было указано, что для дачи объяснений. При этом не было указано для дачи конкретно каких объяснений. Разные вопросы задавали, в том числе по работе редакции: как взаимодействуют журналисты сайта и телеканала. Также был задан вопрос: участвовал ли я в создании сюжета про Бориса Ветрова, то есть помогал ли я», — рассказал журналист Zab.ru Артем Сазонов.

В апреле 2021 года сотрудники Центра «Э» провели обыск у редактора забайкальской «Черной газеты» Бориса Ветрова и изъяли личную технику. Его спрашивали, как он относится к главе региона Александру Осипову. Сейчас Ветров (настоящая фамилия Витковский) проходит свидетелем по делу о клевете ч. 2 ст. 128.1 УК (клевета в СМИ), которое было возбуждено в феврале 2021 года.

Санкцию на обыск у Ветрова выдавал судья Центрального районного суда Читы Дмитрий Махмудов.

Ранее пресс-служба губернатора Забайкальского края Александра Осипова потребовала опровержения новости Zab.ru о том, что глава региона посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), и сюжета Zab.tv о неоказании помощи тяжелобольному ребенку.

Сайт Zab.ru и телеканал Zab.tv входят в «Забайкальскую медиа группу», которой владеет Андрей Любин.