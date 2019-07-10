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Зачем районкам объединяться

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ВАПП не болезнь, она – лекарство

Забив в поисковой строке «Яндекса» четыре буквы аббревиатуры, получаем первым ответом — «Вакциноассоциированный полиомиелит у детей». «Верхневолжскую ассоциацию периодической печати» удается обнаружить лишь на третьей странице выдачи, что неудивительно: сайт vapptver.ru запустился пару месяцев назад после двухлетнего перерыва. А в реальном мире ассоциация, объединившая 28 лет назад все тверские районки, работать не прекращала.

В мае 1991 года она была создана советскими главредами с одной целью — выжить после смены государственного строя. За ответом на вопрос «Как жить дальше?» районные газетчики отправились к министру печати.

 

ПЕРВЫЕ В РОССИИ

Из Москвы «редакторы-ходоки» вернулись в начале 1991 года с ответом — через 4 месяца на свет появилась Верхневолжская ассоциация периодической печати. Это было первое в современной России (и долгое время единственное) объединение районных газет, основанное на корпоративном управлении.

Учредителями ассоциации стали 43 редакции муниципальных газет Тверской области, региональная журналистская организация, администрация Тверской области, Министерство информации и печати РФ.

По инициативе ВАПП принят в 1996 году региональный закон «Об экономической поддержке районных и городских газет Тверской области, учрежденных органами местного самоуправления», разработана программа технического перевооружения редакций, создана система правовой защиты районных журналистов.

У ТВЕРСКИХ РАЙОНОК ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ РЕГИОНАМИ ДОСТАТОЧНО МОЩНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ОТ УЧРЕДИТЕЛЕЙ — ОБЛАСТНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Брендом ВАПП стал фестиваль районной прессы Тверской области «Майские звезды».

 

ОТ ПРАЗДНИКА К РУТИНЕ

Изначально идеей проведения «Майских звезд» предусматривалось знакомство с традициями, достижениями и проблемами принимающей стороны. Естественно, печатные тиражи газет падают — тенденция общемировая. А цены растут — тоже банальность. У тверских районок по сравнению с другими регионами достаточно мощная финансовая поддержка от учредителей — областной и муниципальной власти. Господдержка печатных СМИ, которую мы получаем через Роспечать, тоже помогает выжить.

Системной работой станет привлечение рекламодателей на уровне Тверского региона — пакетное предложение по размещению в общем печатном тираже (70 тыс. экземпляров еженедельно), на сайтах и в группах газет, входящих в ассоциацию, — более 150 тысяч подписчиков, свыше 100 тыс. ежедневных просмотров.

 

«ПОДСОЛНУХ» ЖИВ

В июне 2013 года группа молодых редакторов газет, входящих в ВАПП, провела онлайн-тренинг по макетированию газеты за один день. Назвали тестовый четырехполосник «Подсолнух». Коллективам нужно было разработать макет издания, шапку и заверстать полосы. После чего провели конкурс для определения лучших. Все это придумали для того, чтобы установить начальную планку для предстоящей учебы — дизайн и верстка современной районной газеты. 

Иллюстрация: shutterstock.com
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от
10 июля 2019

Июл 10, 2019

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Рынок

Зачем районкам объединяться
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