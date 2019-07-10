Зачем районкам объединяться

ВАПП не болезнь, она – лекарство
Забив в поисковой строке «Яндекса» четыре буквы аббревиатуры, получаем первым ответом — «Вакциноассоциированный полиомиелит у детей». «Верхневолжскую ассоциацию периодической печати» удается обнаружить лишь на третьей странице выдачи, что неудивительно: сайт vapptver.ru запустился пару месяцев назад после двухлетнего перерыва. А в реальном мире ассоциация, объединившая 28 лет назад все тверские районки, работать не прекращала.
В мае 1991 года она была создана советскими главредами с одной целью — выжить после смены государственного строя. За ответом на вопрос «Как жить дальше?» районные газетчики отправились к министру печати.
ПЕРВЫЕ В РОССИИ
Из Москвы «редакторы-ходоки» вернулись в начале 1991 года с ответом — через 4 месяца на свет появилась Верхневолжская ассоциация периодической печати. Это было первое в современной России (и долгое время единственное) объединение районных газет, основанное на корпоративном управлении.
Учредителями ассоциации стали 43 редакции муниципальных газет Тверской области, региональная журналистская организация, администрация Тверской области, Министерство информации и печати РФ.
По инициативе ВАПП принят в 1996 году региональный закон «Об экономической поддержке районных и городских газет Тверской области, учрежденных органами местного самоуправления», разработана программа технического перевооружения редакций, создана система правовой защиты районных журналистов.
Брендом ВАПП стал фестиваль районной прессы Тверской области «Майские звезды».
ОТ ПРАЗДНИКА К РУТИНЕ
Изначально идеей проведения «Майских звезд» предусматривалось знакомство с традициями, достижениями и проблемами принимающей стороны. Естественно, печатные тиражи газет падают — тенденция общемировая. А цены растут — тоже банальность. У тверских районок по сравнению с другими регионами достаточно мощная финансовая поддержка от учредителей — областной и муниципальной власти. Господдержка печатных СМИ, которую мы получаем через Роспечать, тоже помогает выжить.
Системной работой станет привлечение рекламодателей на уровне Тверского региона — пакетное предложение по размещению в общем печатном тираже (70 тыс. экземпляров еженедельно), на сайтах и в группах газет, входящих в ассоциацию, — более 150 тысяч подписчиков, свыше 100 тыс. ежедневных просмотров.
«ПОДСОЛНУХ» ЖИВ
В июне 2013 года группа молодых редакторов газет, входящих в ВАПП, провела онлайн-тренинг по макетированию газеты за один день. Назвали тестовый четырехполосник «Подсолнух». Коллективам нужно было разработать макет издания, шапку и заверстать полосы. После чего провели конкурс для определения лучших. Все это придумали для того, чтобы установить начальную планку для предстоящей учебы — дизайн и верстка современной районной газеты.