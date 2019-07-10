Зачем районкам объединяться

Забив в поисковой строке «Яндекса» четыре буквы аббревиатуры, получаем первым ответом — «Вакциноассоциированный полиомиелит у детей». «Верхневолжскую ассоциацию периодической печати» удается обнаружить лишь на третьей странице выдачи, что неудивительно: сайт vapptver.ru запустился пару месяцев назад после двухлетнего перерыва. А в реальном мире ассоциация, объединившая 28 лет назад все тверские районки, работать не прекращала.

В мае 1991 года она была создана советскими главредами с одной целью — выжить после смены государственного строя. За ответом на вопрос «Как жить дальше?» районные газетчики отправились к министру печати.

ПЕРВЫЕ В РОССИИ

Из Москвы «редакторы-ходоки» вернулись в начале 1991 года с ответом — через 4 месяца на свет появилась Верхневолжская ассоциация периодической печати. Это было первое в современной России (и долгое время единственное) объединение районных газет, основанное на корпоративном управлении.

Учредителями ассоциации стали 43 редакции муниципальных газет Тверской области, региональная журналистская организация, администрация Тверской области, Министерство информации и печати РФ.

По инициативе ВАПП принят в 1996 году региональный закон «Об экономической поддержке районных и городских газет Тверской области, учрежденных органами местного самоуправления», разработана программа технического перевооружения редакций, создана система правовой защиты районных журналистов.