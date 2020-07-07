Задержан Иван Сафронов, советник главы «Роскосмоса», бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей»

Советник главы «Роскосмоса», бывший журналист Иван Сафронов задержан в Москве, сообщает телеграм-канал Life Shot. Его задержали сотрудники ФСБ, сообщает «Эхо Москвы», не указывая источник информации. Задержание Сафронова подтвердил источник «Открытых медиа» в МВД.

По данным Life Shot, задержание, возможно, связано с делом о государственной измене. В «Роскосмосе» это пока не комментируют.

30-летний Иван Сафронов — бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей». Во время работы в СМИ он освещал деятельность оборонно-промышленного комплекса, космическую промышленность, а также военное и военно-техническое сотрудничество.