Задержание журналистки издания «База» может быть связано с расследованием отравления Алексея Навального

Предположительно, причиной задержания журналистки Baza Мяйле Мачюлите стало расследование по делу о «сливе» информации о пассажирах рейса Томск-Москва, в котором летел Алексей Навальный, об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным «Ъ», ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило дело об утечке персональных данных пассажиров. Подозреваемый — майор полиции, который «продал информацию из служебной базы данных “Розыск-Магистраль”». Следственный комитет расценил такие действия как «превышение должностных полномочий», нарушение части 3 статьи 286 УК РФ.

Напоминаем, 27 февраля в Петербурге задержали Мяйле Мачюлите. Редакция передавала, что «знакомый сотрудник полиции сообщил ей, что хочет передать важную информацию». В назначенном месте встречи журналистку задержали сотрудники УСБ МВД.