Задержание журналистки Юзик в Иране не связано со шпионажем

Задержание российской журналистки Юлии Юзик связано не со шпионской деятельностью, а с вопросом получения визы, сообщил ТАСС официальный представитель правительства Ирана Али Рабии. Рабии добавил, что власти Ирана продолжают изучение ситуации.

В Кремле к задержанию Юзик относятся негативно и рассчитывают на ее освобождение в самое ближайшее время, а также на получение разъяснений от иранской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав задержание российских журналистов неприемлемым, передает ТАСС.

Ранее в понедельник директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что Москва рассчитывает на освобождение Юзик на этой неделе:

Посол был в субботу в МИДе Ирана. Завершается разбирательство, и мы рассчитываем, что скоро ее выпустят.

Бывший муж Юзик, журналист Борис Войцеховский, сообщил Ura.ru, что в предыдущие дни российских дипломатов не пустили к Юлии:

Я знаю, что позавчера и вчера представители нашего консульства были в иранском МИДе, пытались что-то сделать, получить доступ к Юлии. Насколько я понимаю, попытки пока не увенчались успехом. Она по прежнему находится в СИЗО и ждет хотя бы какого-то решения и возможности встретиться с кем-то из представителей России.

По его данным, суд по делу журналистки, запланированный на 5 октября, перенесен на неизвестное ему время. Телефонной связи с Юзик до сих нет.

Пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрей Ганенко в понедельник сообщил ТАСС, что дипмиссия работает над получением консульского доступа к Юзик.

Россиянка прибыла в Иран 29 сентября по приглашению директора русскоязычного спутникового канала Iran Today Бахрама Ханлара, с которым Юзик ранее уже сотрудничала. В аэропорту у нее по неизвестным причинам изъяли паспорт, пообещав вернуть его на вылете из страны. 2 октября бойцы Корпуса стражей исламской революции арестовали Юзик в отеле, выломав дверь в ее номер.

Прежде чем связь с журналисткой пропала, она успела сообщить родным, что ее держат в камере на голом полу. По словам родственников Юзик, у нее диагностировано смертельное заболевание, о котором сама она не распространялась.

В российском посольстве заявили, что журналистка не информировала дипмиссию о сложностях с паспортом. При этом, по словам ее близких, Юзик ожидала, что ее могут задержать. 4 октября приглашенный в МИД РФ посол Ирана в Москве Мехди Санаи сообщил, что Юзик давала показания иранским правоохранительным органам и скоро будет освобождена. Однако уже на следующий день российский пресс-атташе сообщил, что подтверждения скорого освобождения журналистки от иранского МИДа не поступило.