Задержанные в Минске корреспонденты Znak.com и «Медузы» вернулись в Россию

Задержанный в Минске корреспондент екатеринбургского издания Znak.com Никита Телиженко уже вернулся в Россию, сообщила шеф-редактор издания Мария Плюснина. По ее словам, он сейчас находится неподалеку от Москвы и скоро отправится в Екатеринбург.

«Я знаю, что он благополучно пересек границу, и сейчас отдыхает, ему нужно некоторое время, чтобы восстановиться», - объяснила она.

Издание «Медуза» сообщило, что в Россию вернулся ее корреспондент Максим Солопов, которого задержали и избили во время разгона акции протеста в Минске в ночь на 10 августа. Поводом для задержания Солопова стало отсутствие аккредитации для работы на выборах в Белоруссии, в связи с чем ему будет запрещен въезд в республику на несколько лет.

Редакция 11 августа сообщила, что Телиженко перестал выходить на связь 10 августа, когда освещал события в Минске. Плюснина отмечала, что у него не было аккредитации для работы в Белоруссии, однако его направили в Минск с редакционным заданием.

Позднее 11 августа выяснилось, что Телиженко задержали. Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев рассказал, что российские дипломаты добились освобождения задержанных журналистов, и на свободу вышли в том числе Телиженко, корреспондент «Медузы» Максим Солопов и фотограф МИА «Россия Сегодня» Илья Питалев.