Задержанные в Стамбуле журналисты НТВ вернулись в Россию

Сотрудники программы «Центральное телевидение» Алексей Петрушко и Иван Малышкин вернулись в Россию, сообщила пресс-служба телекомпании НТВ. Журналистов задержали 3 декабря в Стамбуле за съемку около завода по производству беспилотников.

«Наши коллеги сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин уже в Москве. Прилетели ночным рейсом. С ними все в порядке. Благодарим МИД РФ, посольство России в Анкаре и генконсульство России в Стамбуле за помощь. И конечно, всех коллег из СМИ, поддерживающих нас в эти дни», — сказано в сообщении на сайте НТВ.

После задержания власти Стамбула заявили, что российские журналисты снимали рядом с запретной зоной. По информации СМИ, журналистам могли предъявить обвинение в шпионаже. В Кремле сообщали, что Россия будет принимать «все возможные меры» для помощи задержанным.