Задержанных в Минске журналистов «Белсата» оставят под стражей до суда

Журналисты телеканала «Белсат» Катерина Андреева и Максим Калитовский, задержанные в Минске в субботу при освещении оппозиционного «женского марша», останутся в изоляторе временного содержания до суда.

«Журналисты «Белсата» Катерина Андреева и Макс Калитовский до суда оставлены (в изоляторе временного содержания) на (улице) Окрестина. Катерина сообщила родственникам, что на них составлены по два протокола - по ст. 22.9 (нарушение закона о СМИ) и 23.4 (неподчинение милиции) КоАП. Милиционер, составлявший протоколы, заявил, что судить их будут только во вторник», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «Белсата».

Журналисты телеканала «Белсат» были задержаны в Минске в субботу при освещении оппозиционного «женского марша». Позже Андреева написала в фейсбуке, что их привезли в Октябрьский РУВД Минска. У журналистов изъяли камеру и телефоны.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич в свою очередь сообщила агентству «Интерфакс», что журналисты «Белсата» задержаны «в рамках административного процесса». «Они доставлены в Октябрьский РУВД для разбирательства», - уточнила собеседник агентства.