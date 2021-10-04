Задержанный в Москве журналист белорусской редакции «Комсомольской правды» находится в следственном изоляторе в Минске

Журналист белорусской редакции газеты «Комсомольская правда» Геннадий Можейко находится в следственном изоляторе на Окрестина в Минске. Об этом изданию сообщила его мать Ирина.

«Последний раз мы общались с сыном по видеосвязи днем 30 сентября. Тогда он был в гостинице в Москве», — рассказала она.

По ее словам, в ночь на 2 октября ей позвонили и сообщили, что сын задержан и находится в изоляторе на Окрестина в Минске.

Мать журналиста также рассказала, что ранее в ее квартире, где проживает и сам Можейко, сотрудники КГБ провели обыск, который длился около двух с половиной часов. По ее словам, в постановлении на обыск были указаны две статьи уголовного кодекса Белоруссии: ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и ст. 369 (оскорбление представителя власти).

Мать журналиста сообщила, что обыск проводили семь человек. «Изъяли флеш-накопители, наклейки и значки 2001 года. Все было вежливо», — сказала Ирина, уточнив, что сына в тот момент дома не было.

Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин отреагировал на задержание журналиста белорусской версии издания Геннадия Можейко в эфире радио «КП» и назвал сложившуюся ситуацию произволом.

По словам Сунгоркина, еще несколько дней назад газета считала происходящее «затянувшимся недоразумением». «Сейчас я думаю, что все, что происходит с "Комсомольской правдой", это просто такой… Наверное, самое точное слово — произвол», — заявил он. Главред подчеркнул, что не понимает, чем вызвана реакция белорусских властей, так как издание «вполне корректно себя ведет» и «корректно освещает все, что происходит в Белоруссии в последние месяцы».

Сунгоркин напомнил, что в материале, который стал причиной задержания, упоминается «буквально несколько слов» одноклассницы погибшего программиста Андрея Зельцера, который застрелил сотрудника КГБ. В частности, знакомая рассказала, что в школе тот «был очень хорошим парнем», однако она не понимает, что с ним произошло. «И за эти слова наш журналист в следственном изоляторе, а сайт "Комсомольской правды" в Белоруссии заблокирован», — заключил главный редактор. При этом он упомянул, что ему «сложно говорить» про общую ситуацию со СМИ в Белоруссии.