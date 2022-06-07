Загадка Каверзнева

Иногда позволял себе экстравагантные поступки. Ходили легенды о том, как во время визита Брежнева в Будапешт, куда съехались журналисты со всего мира, человек двести, он пригласил в ресторан всю эту ораву и угостил за государственный счет. Немыслимо! Израсходовать валюту, за границей, это могло очень плохо кончиться. Но — надо отдать ему должное, «великий и ужасный» Сергей Георгиевич Лапин, настоящий деспот в отношении дисциплины и тем более финансов, особенно за рубежом, каким-то образом становился мягким и заботливым, просто сверхдобрым дедушкой по отношению к Саше. Простил и эту «каверзу». Позднее был еще случай. В Греции — очень сложная командировка, нужно было нанять дополнительную технику, и Саша снова самостоятельно распорядился валютными средствами. Потом кто-то на него попытался стукнуть. Но и тут обошлось. Он делал все это не для себя, но ради той задачи, которая была самой главной.



Коридоры Северной Кореи

Летом 1978 года мы вместе работали были на Всемирном фестивале молодежи и студентов на Кубе. Гавана — это праздник, который трудно представить. Все сверкает, встречи под пальмами, на стадионах, все танцуют и поют, весь мир тут. Мы работали по 20 часов в сутки, буквально, на сон не больше четырех часов, и так больше месяца. Но я был рядом с большой группой ребят из нашей молодежной редакции, а Саша — один, и обеспечивал каждый божий день обширный обзор всего, что происходило, для программы «Время». Параллельно на фестивале проходило мероприятия под названием «Суд над империализмом», и Саша успевал о нем тоже делать репортажи, с долей тончайшей иронии. Он вообще умел внести удивительно тонкий подтекст в любую передачу, и она воспринималась с легкостью, далекой от замысла идеологов.

То же самое было в фильме о Северной Корее. Это вообще была невероятная работа. Ему говорили — не езди, ты ничего не снимешь, даже его оператор Дима Серебряков, ныне уже покойный, отговаривал. Говорил: «Нас же никуда не пустят, там только коридоры». Саша отвечал: «Мы пойдем по коридорам и увидим что-то». Снял великолепный фильм, который позволил в условиях полной регламентации показать и тот жесткий распорядок, и нависающий железный диктат, в котором жили люди. Показать в то же время блестки народного быта, национальный характер, удивительные детали... Это было настоящим открытием Кореи. Ему было очень трудно работать в Китае, это была пора, когда отношения с Китаем были очень сложные. Но фильм получился отличный! А вместо своей традиционной передачи «Содружество» о странах социализма в канун 1980 года он сделал уникальную программу о том, как в мире люди самых разных культур и народов встречают новогодний праздник. Это была настоящая феерия, и благодарные зрители завалили ТЦ восторженными письмами. Тут разразился скандал — оказалось, никто из начальства перед выпуском программу не видел и она оказалась «не та»…

Челябинский синдром

Самая длительная наша совместная поездка — практически накануне его рокового отъезда в Афганистан, в конце 1982 года — продлилась полторы недели, в Челябинской области. Командировка в Челябинскую область свалилась аврально. Вызывает нас С.Г. Лапин и начинает сурово отчитывать, и это при его особой теплоте и благосклонности к Саше — почему уклоняетесь от поездки в Челябинск? Вас просят приехать и трудовые коллективы, и журналисты, и даже обком партии! А вы тянете. И не ссылайтесь на занятость и всяческие творческие планы. Наши оправдательные реплики, что мы ни сном ни духом, никакие не уклонисты, были излишни. Лишь ночью я узнал, что главному позвонил секретарь Челябинского обкома КПСС товарищ Воропаев и от имени всех трудящихся области ласково попросил Лапина , чтобы тот прислал этих двух журналистов для встречи с активом. Каверзнева знала вся страна, поэтому неудивительно всенародное стремление зазвать его в гости, я же был главным редактором молодежных программ, у нас выходило немало интересных передач, мы только что выпустили 60-серийный фильм «Наша биография», отмеченный Государственной премией СССР. К тому же мы делали передачу «От всей души», и — как потом выяснилось — у челябинских руководителей было намерение прямо на месте договориться о подготовке очередного выпуска этой любимой народом программы. Так или иначе, мы с Александром оказались на полторы недели в заложниках у челябинских телезрителей.

Ей-богу, это была нелегкая работа. Оказалось, запланировано не менее двух десятков встреч в самых разных аудиториях, от цехов тракторного завода до дальних поселков, затерянных где-то среди озер. Иногда весь поселок приходил на встречи, конечно, первым делом с Каверзневым. И тут мне открылось еще одно его дарование. Это не просто колоссальной широты эрудит, умеющий с блеском ответить на любой вопрос, это человек, за которым — случись такой поворот — решительно пошли бы люди!