Объединенный журфак. Вопросы после лекции. Марина Загидуллина

В апреле журнал ЖУРНАЛИСТ запустил обучающий видеопроект для молодых коллег. Его спикерами выступили практикующие журналисты известных изданий, филологи. Свою лекцию записала и Марина Викторовна Загидуллина. Спикер известна не только тем, что преподает на журфаке ЧелГУ и пишет блестящие научные работы. О своем профессиональном пути, о медиаэстетике и о тактильном удовольствии Марина Викторовна рассказала студенткам Московского Политехнического университета в рамках проекта «Объединенный журфак».

— Марина Викторовна, мы знаем, что вы филолог, профессор журфака ЧелГУ, а раньше преподавали в школе. Вы автор таких книг, как «Кузина журналистика», «Прадедушка Аркаим», «Рацион», «Панмедиатизация: закат вербальной коммуникации», а еще любите путешествовать. Но мы хотели бы рассказать нашим читателям о вас больше — именно как о человеке, личности.

— В своей жизни я руководствовалась двумя принципами. Один принцип я бы назвала «критическим императивом», то есть я избегала действовать против моей совести, а другой — принципом «интересного» (не делать никакой работы, которая казалась бы мне скучной и рутинной). Конечно, это не значит, что я не могу сесть и сделать тысячу документов или отчетов, — могу, конечно. Но мне обязательно надо видеть «свет в конце тоннеля» — что это какой-то временный вызов, что он вот-вот закончится, например, мы пройдем аккредитацию — и можно будет продолжать заниматься интересными делами. Что касается критического императива — это другой вопрос, принцип более жесткий. Однако оба эти принципа просто отражают мою личностную суть, «природу», против которой, как известно, идти трудно и даже невозможно. Может быть, именно поэтому я ушла из средней школы, где начинала как педагог. Я поняла, что это не мое. Я чувствовала, что не могу дать детям то, чего они ждут, потому что, на мой взгляд, дети в средней школе хотят получить не какие-то там глубокие потрясающие знаний, а больше человеческого внимания. И если ты утонул в своих знаниях (хоть какой глубины), но у тебя нет душевных сил тратить себя на живое общение с детьми — ты точно не школьный учитель. И мне это стало понятно довольно быстро. С другой стороны, во время работы в школе я открыла для себя научно-исследовательскую работу «как отдушину» — можно сказать, такой путь в науку выходит за рамки «привычных стереотипов» (я каждый отпуск посвящала написанию диссертации, а для этого надо было ехать в Москву или Санкт-Петербург в библиотеки, так что научные исследования были для меня настоящим, а не метафорическим путешествием, даже какой-то авантюрой).

И позже, когда я стала заведовать кафедрой в университете, мне нравились именно сложные ситуации (например, когда надо было разрабатывать совершенно новые для меня курсы — и ни в одном не повторяться, не сползать в «самоцитирование»). Мне на все хватало времени, каждая минута была распределена. Я помню этот период как очень яркий в своей жизни. Очень трудно было «втянуть» в научную работу молодое поколение преподавателей. Сейчас у нас в государстве все так устроено, что, если ты молодой и хочешь заниматься наукой, — тебе заплатят за это деньги.

Все с точностью наоборот было в моей молодости (на науку смотрели как на «бесплатное приложение» к преподаванию). Впрочем, я застала и такое время, когда «научная молодежь» была востребована, но не хотела тратить время на научные исследования. Кто ж захочет влезть в такое ярмо — писать диссертацию три года в аспирантуре? А министерство требовало показатели — четыре аспиранта на сто человек контингента (это много). Было сложно, зато мне это помогло посмотреть на, я бы сказала, менеджмент науки с какого-то такого необычного ракурса. Например, организовать научную конференцию-рафтинг.

Когда у нас здесь на Урале сходит снег, реки становятся похожи на горные и это дает возможность сплавляться на катамаранах, плотах. Какая связь с «молодой наукой»? Прямая — организовали мы научную конференцию, которая проходит во время такого сплава. И команда из 10-12 человек (все мокрые, грязные, как все нормальные сплавщики) разбивает лагерь и начинает читать доклады, вопросы задавать, писать стенограмму холодеющими пальцами, потом все это расшифровывать и публиковать.

— Скажите, как называется конференция, которую вы вместе со сплавом проводили?

— Она называется «Медиасреда». Есть такой журнал «Медиасреда», и в каждой из наших «Медиасред» мы публиковали «дневник сплава». О том, как мы сплавлялись, что с нами стряслось, где мы чуть не утонули и как доклады читали и слушали.

— В нем принимают участие студенты?

— Это конференция молодых аспирантов и преподавателей факультета журналистики Челябинского государственного университета. Такое официальное название. Мы одно время брали студентов-старшекурсников. Но чаще — только преподаватели и аспиранты.

— У вас столько интересных проектов и времени, наверное, свободного мало. Как вы узнали о проекте «Объединенный журфак»? Насколько он актуален сегодня для молодых журналистов? Как получилось, что вы приняли участие в этом проекте?

— Это очень хороший вопрос. На самом деле, сейчас наш факультет является держателем гранта Российского научного фонда по изучению медиаэстетического компонента современной медиакоммуникации (18-18-00007). Это очень большой проект, нас 10 человек от факультета участвует. Для нас очень важно по условиям этого гранта найти какие-то точки продвижения наших научных достижений. И когда Светлана Сергеевна Распопова сообщила нам об идее «Объединенного журфака» — мы загорелись. Решили записать короткие лекции, проясняющие наши находки и открытия. В целом, на мой взгляд, получилось очень хорошо. Мы редактировали друг друга, иногда приходилось перезаписывать видео, но в целом все остались очень довольны.

— А вы читаете журнал ЖУРНАЛИСТ?

— Да, конечно. Из-за нашей многолетней дружбы со Светланой Распоповой мы вовлечены в чтение этого журнала. Конечно, не все материалы я успеваю читать из-за нехватки времени, но когда печатаются наши коллеги, я стараюсь за этим следить. Я вижу, что у журнала трудная задача, ему нужно попасть и в педагогическую «тусовку», и в профессиональную. Т.е. журнал «многопрофильный», а такое издание всегда сложнее организовать.

— На ваш взгляд, лекции проекта «Объединенный журфак» подойдут разным возрастным категориям?

— Во всяком случае, мы старались так делать. Как всегда в коммуникации, нужно представить портрет того, для кого ты говоришь или пишешь. Я представила портрет человека, который не сидит с тысячей книг и поэтому мне пришлось кошку взять на руки, чтобы показать, о чем я буду говорить, не перегружать речь. Здесь нет смысла доказывать, что ты очень умный (и вообще никогда нет смысла это доказывать). Надо было заинтересовать.

— Все лекции ваших коллег (и ваши тоже) на «Объединенном журфаке» посвящены медиаэстетике. Вы сказали, что это тема вашего гранта. Почему темой вашего исследования по гранту вы выбрали именно медиаэстетику?

— Когда мы заявляли грант, для меня было очень важно ощущение того, что медиаэстетика — эпицентр изменений, сдвигов в коммуникации. Изменение парадигмы знаний, концепции. Невидимость медиаэстетики в массовой коммуникации — это то, что возводит медиаэстетику в топ исследовательских интересов. Вот мы сейчас с вами связались по видеосвязи. С точки зрения медиаэстетики — это очень важно, какой у тебя фон, вертикальный или горизонтальный у тебя экран. К этой части эстетики нет внимания в российском пространстве, а меняется в связи с техническим прогрессом очень многое, в том числе сами культурные процессы. Это, несомненно, детали, тонкости, нюансы; нужно тщательно и кропотливо вглядываться в процессы коммуникации, чтобы увидеть сквозь эти детали закономерности информационного пространства. Мне как исследователю это очень интересно.