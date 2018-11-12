Захарова рассказала, что разделило журналистику на «до» и «после»

Дело российского журналиста Аркадия Бабченко, согласившегося участвовать в инсценировке собственного убийства, разделило журналистику на «до» и «после», заметила глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в программе «Крутая история с Татьяной Митковой» на НТВ.:

Мир журналистики проснулся в новых реалиях. Журналистика в какой-то степени теперь будет жить «до Бабченко» и «после Бабченко». Они даже не поняли сначала, в первые дни, что они натворили. Вдруг та самая особость, которая была дана журналистам только в обмен на их абсолютную искренность, неангажированность и объективность, в один момент сгорает. Они становятся обывателями. За счет этого кульбита Бабченко они становятся приравненными к пропагандистам, врунам, лжецам, двойным агентам, перевертышам. К людям, которые решают свои конкретные задачи.

По словам дипломата, сразу после появления сообщений об убийстве Бабченко у нее было ощущение, что «что-то там не так, как нам говорится« властями Украины. Поэтому со своим заявлением МИД выступил только после того, как появились сообщения уполномоченного по СМИ ОБСЕ.

Захарова также заявила, что ужесточение требований к СМИ и журналистике в странах Запада, а также претензии к российским журналистам со стороны этих стран говорят о том, что Россия не проигрывает информационную войну: