Захарова: Москва призывает Киев прекратить гонения на свободную журналистику

Россия призывает киевские власти прекратить гонения на независимую журналистику, а профильные международные институты — дать оценку ситуации со свободой слова в этой стране. Об этом заявила во вторник на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы призываем уполномоченные международные институты, включая представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, ЮНЕСКО и другие профильные структуры, дать принципиальную оценку положению дел в указанной сфере на Украине и добиваться от Киева соблюдения обязательств в области защиты свободы слова и плюрализма мнений. А от украинских властей требуем прекратить гонения на свободную и независимую украинскую журналистику и отказаться от практики преследования инакомыслия», — сказала она, комментируя ограничения в отношении украинских телеканалов «Наш-365», «Интер», «Первый независимый».

По ее словам, Киев реализует политику тотальной «зачистки» своего информационного пространства от любых СМИ. «На этом фоне серьезную обеспокоенность вызывает то, что продолжающееся установление информационной диктатуры на Украине по-прежнему не встречает адекватной реакции со стороны государств, которые выдают себя за кураторов свободомыслия на Украине и которые еще по совместительству являются проводниками или коспонсорами урегулирования внутриукраинского кризиса. Молчат и международные инстанции. Некогда им, видимо, заняты нашей страной безосновательно, а все, что связано с фактами, игнорируется», — констатировала Захарова.