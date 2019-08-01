Захарова назвала статью «Новой газеты» «примером очередного вранья»

Личные вещи погибших в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко были направлены в Москву. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя материал «Новой газеты«, в котором утверждалось, что вещи россиян якобы до сих пор находятся в посольстве РФ в Банги.

«Личные вещи убитых журналистов направлены из ЦАР в Москву. Перед подготовкой материала газета в МИД за комментариями не обращалась. Иначе бы ей стали известны факты», - написала она в Facebook. Дипломат назвала статью «Новой газеты» «примером очередного вранья, столь характерного для освещения данной темы».

Российские журналисты погибли в конце июля 2018 года в ЦАР, где находились для съемок документального фильма. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве.

В ходе контактов с главой МИД республики Сильви Байпо-Темон министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с призывом максимально ускорить процесс расследования гибели россиян.