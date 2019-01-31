Захарова: в Германии началась кампания по дискредитации российских СМИ

Москва в кратчайшие сроки направит в ОБСЕ информацию о попытках дискредитации российских СМИ в Германии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга она отметила «активизацию масштабной кампании в немецкой прессе по дискредитации представленных в стране российских и русскоязычных СМИ», в частности, телеканала RT Deutsch и агентства «Спутник Германия»:

Я хочу сказать, что вся эта кампания, все эти материалы будут направлены в ОБСЕ в кратчайшие сроки, потому что ОБСЕ очень заинтересована в том, чтобы активно бороться с фейками. Все, о чем я сказала, будет направлено в качестве примера дезинформации в ФРГ силами немецких СМИ, ряд из которых финансируются непосредственно из госбюджета Германии.