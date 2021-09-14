Захарову наградили почетным знаком Союза журналистов России

Сен 14, 2021

Официальный представитель МИД России Мария Захарова награждена почетным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом». Награду вручил глава союза Владимир Соловьев.

«Пожалуй, одна из самых важных наград, которые я когда-либо получала - почетный знак Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом». Вручил председатель СЖР Владимир Геннадьевич Соловьев», — написала Захарова в субботу в своем Telegram-канале.

Почетным знаком СЖР награждаются российские и иностранные журналисты, руководители средств массовой информации, общественные и политические деятели, деятели культуры и науки, «содействующие укреплению свободы слова, независимости российских СМИ, повышению социального авторитета журналистики, ведущие активную работу в профессиональных журналистских организациях или осуществляющих деятельное сотрудничество с ними».

Источник: ТАСС
 
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