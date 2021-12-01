Закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам вступил в силу

Закон, обязывающий операторов связи бесплатно предоставлять доступ к ряду сайтов по программе «Доступный интернет», официально вступил в силу, сообщает «Коммерсантъ». Власти еще не установили список ресурсов и критерии внесения в него, однако с 1 апреля прошлого года операторы уже дают доступ к ряду сайтов, включая портал госуслуг и сайты госорганов.

Перед вступлением закона в силу Минцифры разрешило сайтам транслировать видео даже при бесплатном доступе. Однако контент может передаваться только в низком разрешении 480р, а организация звонков, аудио- и видеосообщений запрещена.

На прошлой неделе Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и операторы связи попросил Минцифры пересмотреть порядок составления перечня социально значимых ресурсов для проекта «Доступный интернет». Так в него, по мнению участников рынка, не должны попасть зарубежные ресурсы, видеоплатформы и сервисы с рекламой, платные сайты и платформы с видеороликами.

В сентябре операторы связи также предложили ввести некоторые ограничения на услугу предоставления доступа к ресурсам. В частности, запретить ее в роуминге, а также требовать от абонентов подтверждения в ее необходимости.