Закон «О рекламе» просят изменить для букмекеров и алкогольных брендов

Российский футбольный союз, Федерация хоккея России и Континентальная хоккейная лига предлагают ввести послабления в закон о рекламе для букмекеров и алкогольных брендов. Если поправки одобрят, то букмекеры смогут рекламировать свои услуги на фасадах стадионов и использовать в рекламе образы людей (сейчас по закону они не могут использовать образы людей и животных). Поправки могут обсудить в Госдуме уже 24 января.

Рекламу алкогольного пива авторы инициативы просят разрешить в спортивных сетевых изданиях, на сайтах лиг и на телеканалах во время трансляций, на спортивных сооружениях, экипировке спортсменов и билетах. Сейчас, согласно закону «О рекламе», реклама пива не должна размещаться в спортивных сооружениях и на расстоянии ближе 100 м от них.

Эти меры позволят увеличить доходы лиг, расширив рекламные бюджеты и возможности букмекеров и пивных брендов, полагают эксперты. Но против подобных инициатив раньше уже выступили ФАС и Минтруд.