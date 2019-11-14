Закон о СМИ-иноагентах не будут использовать против блогеров, заявили в ГД

Законопроект об иностранных СМИ-иноагентах не будет использоваться против блогеров и российских публицистов, это ответ на действия в отношении российских СМИ за рубежом, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заседании комитета в среду:

В связи с тем, что появляется информация о том, что этот закон будет использоваться против блогеров, российских публицистов каким-либо образом. Нет, коллеги, речь об этом не идет. Принципы закона и инициатива его появления - это создание в нашем законодательстве зеркальных мер, которые уже существуют в зарубежном законодательстве, чтобы мы имели возможность дать ответную реакцию на подобного рода действия зарубежных государств в отношении российских СМИ.