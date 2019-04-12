Закон об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года

Законопроект об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года, это предусмотрено поправками ко второму чтению в Госдуме, заявил во вторник глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин.

При этом операторов связи обяжут пользоваться национальной доменной зоной с 1 января 2021 года, добавил он.

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении проект закона о «суверенном рунете». За законопроект проголосовали 320 депутатов, против выступили 15 парламентариев.

Ко второму чтению в текст было внесено 27 поправок, большинство из которых уточняют полномочия государственных органов.

В документе прописано, что в России будет создана инфраструктура, «обеспечивающая работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения» к зарубежным серверам. На реализацию проекта понадобится не менее 30 млрд руб.

Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что потери российской экономики составят только 20 млрд рублей за один день, если страну отключат от интернета.

В третьем чтении документ рассмотрят 16 апреля. Планируется, что закон вступит в силу 1 ноября 2019 года.

Законопроект предусматривает создание независимой инфраструктуры для бесперебойного функционирования интернета в РФ. Как говорится в пояснительной записке к документу, проект закона «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США».

Правительство поддержало принятие законопроекта в I чтении Госдумой при условии его доработки к II чтению.

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