Законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды повлечет за собой изменение закона «О средствах массовой информации» и «О рекламе»

Законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды безотносительно возраста получил широкую поддержку на парламентских слушаниях — «за» высказались 23 спикера. Для дальнейшей работы над проектом было принято решение создать межфракционную рабочую группу во главе с депутатом Государственной думы Петром Толстым.

Инициатива депутата Александра Хинштейна состоит из двух законопроектов. Один — внесение изменений в кодекс административных правонарушений (КОАП). На него получен положительный отзыв правительства. Ответственность за ЛГБТ-пропаганду составит от 50 до 400 тыс. руб. для граждан, от 100 до 800 тыс. руб. для должностных лиц и от 800 тыс. до 5 млн руб. для юридических лиц.

Второй компонент — поправки в пять федеральных законов:

ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Закон РФ № 2124−1 «О средствах массовой информации»;

ФЗ № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

ФЗ № 38-ФЗ «О рекламе»;

ФЗ № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской федерации».

По словам главы Совета по правам человека при президенте Валерия Фадеева, запрет информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, не ограничивает свободу слова в стране.

Напомним, что в июле в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений в СМИ. Авторами инициативы выступили депутаты от партий КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и ЛДПР.