Законопроект об ограничении телефонного спама внесен в Госдуму

Граждане могут получить право требовать у мобильных операторов блокировку спам-звонков. В соответствии с внесенным в Госдуму законопроектом оператор также должен будет запрашивать разрешение абонента на пропуск звонков от различных организаций.

Документ содержит поправки к закону «О связи», согласно которым операторы должны получать согласие абонента на пропуск голосовых информационных сообщений. Рассылка может осуществляться только на основании договора между заказчиком и оператором. При этом абонент вправе потребовать прекратить передачу на его телефон голосовых сообщений с указанием конкретного номера, кроме информационных звонков самого оператора и органов власти.

Новый законопроект касается голосового и автоматизированного автодозвона в том числе с использованием роботов. При этом, по словам собеседника издания, законопроект не предлагает подтвердить или идентифицировать звонок, а просто дает право жаловаться на него.

Схожую инициативу обсуждают в Минцифры. Против нее уже выступили банки: они опасаются, что операторы начнут брать с них дополнительную плату за автоматические уведомления клиентов о долгах.